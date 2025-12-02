Tragische Geschichte um Ajax-Spiel

Maximilian Lotz 02.12.2025 • 17:56 Uhr Die abgebrochene Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Groningen wird vor leeren Rängen nachgeholt. Ein Fan hätte dabei sein sollen, doch sein Wunsch konnte nicht erfüllt werden.

Die am Wochenende in einem Pyro-Chaos versunkene Partie in der Eredivisie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Groningen wurde am Dienstag vor leeren Rängen wiederholt.

Zuschauer waren beim 2:0 (1:0)-Sieg der Gastgeber keine zugelassen - mit einer Ausnahme: Denn eigentlich hätte der 84 Jahre alte Ajax-Anhänger Peter der Partie beiwohnen sollen. Doch der Wunsch des todkranken Fans konnte nicht erfüllt werden.

„Als die Ehrenamtlichen heute Nachmittag im Hospiz ankamen, um Peters letzten Wunsch zu erfüllen, stellte sich leider heraus, dass sich Peters Zustand so sehr verschlechtert hat, dass sein letzter Wunsch nicht mehr in Erfüllung gehen wird“, teilte die Stiftung WensenAmbulance Noord-Holland auf Facebook mit. Die Organisation erfüllt schwerkranken Menschen letzte Wünsche.

Ajax-Fan Peter war bereits am Sonntag in der Amsterdam ArenA vor Ort, in einem Krankenbett verfolgte er den Anpfiff der Partie an der Seite seines Sohnes. Ajax noch einmal live spielen zu sehen, sei ein Moment gewesen, der ihnen viel bedeutet habe, schrieb die Stiftung auf Facebook.

Ajax-Spiel nach Pyro-Chaos abgebrochen

Doch die Partie wurde schon nach fünf Minuten abgebrochen. Ajax-Fans hatten zu Ehren eines verstorbenen Fans massiv Pyrotechnik gezündet.

Der Klub verurteilte die Geschehnisse anschließend. „Ajax findet es geradezu skandalös, was heute Abend im Stadion passiert ist. Wir entschuldigen uns bei allen, die dadurch in irgendeiner Weise zu Schaden gekommen sind. Die Sicherheit der Zuschauer und Spieler wurde gefährdet. Das ist inakzeptabel“, hieß es in einer Erklärung des Vereins.