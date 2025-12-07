DFB kontert im Zoff mit Frauenklubs

SID 07.12.2025 • 15:04 Uhr Laut des DFB-Präsidenten werde man über das Thema sprechen und sich annähern. Einer Darstellung widerspricht Bernd Neuendorf aber klar.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf glaubt trotz des Alleingangs der Frauen-Bundesligisten weiter an eine Übereinkunft des Verbands mit den Klubs.

„Wir werden darüber sprechen, man wird sich annähern und zu einer Lösung kommen. Da bleibe ich optimistisch“, sagte der Boss des Deutschen Fußball-Bundes am Sonntag bei Welt-TV: „Über den Gesellschafter-Vertrag wird verhandelt. Da werden die verschiedenen Positionen hin- und hergereicht. Das ist ein Prozess, wie man zusammenkommt.“

Krach zwischen DFB und Frauen-Klubs

Die 14 Bundesligisten hatten am Donnerstag überraschend angekündigt, zunächst eigenständig ohne den DFB den „Frauen-Bundesliga FBL e.V.“ zu gründen.

Dieser soll die Vermarktung der Liga auf ein neues Niveau bringen und die Professionalisierung vorantreiben. Die Klubs zeigten sich „enttäuscht“, weil sich der Verband bei den Vertragsverhandlungen nicht an Verabredungen gehalten habe.

Hier widerspricht DFB-Präsident Neuendorf

Dem widersprach Neuendorf. „Für uns war diese Meldung etwas überraschend. Es war nie geplant, dass wir bei der Gründung des Ligaverbands dabei sind. Wir sind nicht Teil des Verbands. Erst wenn er gegründet ist, soll ein gemeinsames Joint Venture entstehen“, sagte der 64-Jährige.

Er ergänzte: „Darüber wird verhandelt. Endverhandelt ist der Vertrag noch nicht. Wir stehen absolut zu unseren Aussagen und zu unserem finanziellen Engagement. Daran hat sich nichts geändert.“

Frauen-Bundesliga vs. DFB - was läuft schief?

Grundsätzlich hat Neuendorf mit Blick auf den organisatorischen Ablauf zwar Recht, dennoch hatte er zuletzt ein vollkommen anderes Bild des Vorgehens gezeichnet.

Mehrfach hatte er erklärt, dass am kommenden Mittwoch beim DFB der Ligaverband gegründet und umgehend das Joint Venture beschlossen werde. Laut der Pläne der Klubs soll der Ligaverband nun am Mittwoch in der Frankfurter Arena gegründet werden.