17 neue Toptrainer: Wagner und Co. haben den Schein

SID 28.01.2026 • 12:34 Uhr Der DFB hat die Urkunden für die Absolventen des Pro-Lizenz-Lehrgangs überreicht.

Sandro Wagner, Sabrina Wittmann, Christian Tiffert, Heiko Westermann - der 71. Pro-Lizenz-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat zahlreiche prominente Absolventen hervorgebracht.

Bei einer Feierstunde in Frankfurt/Main wurden insgesamt 17 Inhaber der höchsten deutschen Trainer-Lizenzstufe von DFB-Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig geehrt.

Frische Absolventen geben Einblicke

Gemeinsam mit den Lehrgangsleitern Arno Michels und Markus Reiter überreichten sie die Urkunden. Damit endeten zwölf Monate Ausbildung mit mehr als 700 Lerneinheiten.

Wichtiger Bestandteil der Ausbildung waren die Hospitationen bei Profivereinen und der Austausch mit Experten. Merlin Polzin und Loïc Favé gaben als frische Absolventen Einblicke in ihre Arbeit beim Hamburger SV. Beim VfB Stuttgart war Trainer Sebastian Hoeneß Gesprächspartner, bei Bayern München Sportdirektor Christoph Freund.

Zudem bekamen die Teilnehmer von Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt), Niko Bungert (FSV Mainz 05) und Benjamin Weber (FC Augsburg) Impulse für die Zusammenarbeit mit der Managementebene. Zum Lehrgang gehörte auch der Austausch mit DFB-Experten wie Frauen-Bundestrainer Christian Wück.

Auch Auslandsaufenthalte in England und Spanien standen auf dem Programm. Die Eindrücke bei Brighton & Hove Albion waren durch den Austausch mit Fabian Hürzeler und dem ehemaligen Pro-Lizenz-Ausbildungsleiter Daniel Niedzkowski geprägt. Dazu kamen Besuche beim FC Brentford und beim FC Chelsea. Einblicke gewährte auch der FC Barcelona durch den Austausch mit Hansi Flick und seinem Trainerteam.

Die Absolventen im Überblick: