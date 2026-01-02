Doping! Haftstrafe für ägyptischen Nationalspieler

Samuel Kucza 02.01.2026 • 20:21 Uhr Der frühere Premier-League-Profi Ramadan Sobhi wird in Ägypten wegen Prüfungsbetrugs zu einer zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt. Parallel trifft den 28-Jährigen eine vierjährige Dopingsperre.

Der frühere Premier-League-Profi Ramadan Sobhi ist in seiner Heimat Ägypten wegen Betrugs zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil folgt nur wenige Wochen nach einer bereits verhängten vierjährigen Dopingsperre gegen den 28-Jährigen.

Der Offensivspieler des ägyptischen Klubs Pyramids FC hatte sportlich zuletzt noch Erfolge gefeiert und in der vergangenen Saison mit seinem Verein erstmals die CAF Champions League gewonnen. Nun steht seine Laufbahn jedoch vor einem möglichen Wendepunkt.

Vierjährige Dopingsperre und Haftstrafe

Im November 2025 belegte der Court of Arbitration for Sport Sobhi wegen eines Anti-Doping-Verstoßes mit einer vierjährigen Sperre. Der Spieler war bereits im März 2024 positiv getestet worden. Zwar hob die ägyptische Anti-Doping-Organisation die vorläufige Sperre zunächst auf, doch die World Anti-Doping Agency legte Berufung ein. Der CAS folgte der Argumentation der WADA und bestätigte die lange Sperre.

Kurz darauf folgte auch das strafrechtliche Urteil. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass Sobhi im Zusammenhang mit Prüfungen am Pharaonic Higher Institute for Tourism and Hotels in Gizeh Unterlagen fälschen ließ. Laut Anklage wurden unter anderem Prüfungsbögen und Anwesenheitsnachweise manipuliert, zudem soll eine andere Person an seiner Stelle an Prüfungen teilgenommen haben.

Die Richter verhängten eine zwölfmonatige Freiheitsstrafe. Sobhi wies die Vorwürfe zurück und erklärte in ägyptischen Medien, er habe „keinerlei Kenntnis von diesen Zertifikaten oder Unterlagen“ und sei weiterhin Student im dritten Jahr. Neben Sobhi wurde ein weiterer Angeklagter zu einem Jahr Haft mit Zwangsarbeit verurteilt, ein dritter freigesprochen. Ein vierter Beschuldigter, der sich auf der Flucht befindet, erhielt in Abwesenheit eine zehnjährige Haftstrafe.

Früheres Talent am Tiefpunkt seiner Karriere

Pyramids FC erklärte, man habe Respekt vor dem juristischen Verfahren, wolle jedoch zunächst eine mögliche Berufung von Sobhis Anwälten abwarten, bevor man sich weiter äußere.

Sportlich verlief Sobhis Laufbahn phasenweise vielversprechend. Der Offensivspieler schaffte früh den Sprung nach England und lief in der Premier League zunächst für Stoke City auf, ehe er nach dem Abstieg des Klubs 2018 zu Huddersfield Town wechselte. Insgesamt absolvierte er mehrere Jahre im englischen Profifußball, bevor er in seine Heimat zurückkehrte.