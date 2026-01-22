Newsticker
Einnahmen-Liste: Drei Bundesligisten unter Top 20

Rekordmeister Bayern München rangiert auf Platz drei.
Weit vorne beim Geld: Bayern mit Ehrenpräsident Hoeneß
© AFP/SID/ALEXANDRA BEIER
SID
Drei Fußball-Bundesligisten haben es in die Liste der 20 Klubs mit den höchsten Einnahmen der vergangenen Saison geschafft. In der Wertung des Wirtschaftsdienstleisters Deloitte rangiert Rekordmeister Bayern München (860,6 Millionen Euro) auf Platz drei, Borussia Dortmund liegt auf Rang zwölf (531,3), Pokalsieger VfB Stuttgart ist 18. (296,3).

Angeführt wird das Ranking vom spanischen Rekordmeister Real Madrid (1,16 Milliarden). Die Königlichen haben als einziger Klub die Milliarden-Schallmauer durchbrochen. Auf Platz zwei liegt Reals Erzrivale FC Barcelona (974,8). Dominiert wird die Top 20 von den englischen Vereinen. Angeführt von Meister FC Liverpool (836,1) haben es insgesamt neun Klubs aus der Premier League in die Liste geschafft.

