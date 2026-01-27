"Falsche Reihenfolge": Auch Rettig kritisiert Göttlich

Wie schon Präsident Bernd Neuendorf sieht auch DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig den Vorstoß von Vizepräsident Oke Göttlich mit Blick auf die Debatte über einen WM-Boykott kritisch. „Ich habe es ein bisschen bedauert, dass Oke die Reihenfolge falsch gewählt hat, weil er ist eben nicht nur St.-Pauli-Präsident, sondern er ist auch DFB-Vizepräsident“, sagte Rettig bei ran: „Und in dieser Eigenschaft hätte er zunächst mal in unseren vier DFB-Wänden seine Sicht der Dinge uns mitteilen sollen und das wäre sicherlich zielführender gewesen.“