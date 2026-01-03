Fans wüten nach Derby-Packung! Ein Gigant versinkt im Chaos

Vincent Wuttke 03.01.2026 • 21:50 Uhr Riesiger Ärger bei Celtic Glasgow! Nach der Pleite im Derby gegen die Rangers wüten die Fans.

Die Mauer aus Polizisten und Ordnern, die tausende wütende Fans vom Eingang des Celtic Park fernhalten mussten, war alarmierend. Selten war beim schottischen Giganten Celtic Glasgow das große Chaos so sichtbar wie am Samstagabend. Nach dem 1:3 im eigenen Stadion gegen den verhassten Stadtrivalen Glasgow Rangers drohte die komplette Eskalation.

Nach dem verlorenen Old Firm ist Celtic endgültig am Boden. Hyun-Jun Yang schoss noch das 1:0 (20.), doch dann drehte der verhasste Stadtrivale, trainiert vom Deutschen Danny Röhl, durch Youssef Chermiti (50./59.) und Mikey Moore (71.) das Derby vor den Augen der Musik-Superstars Rod Stewart und Stormzy.

Celtic-Wut nach Derby-Pleite gegen Rangers

Im Rennen um die Meisterschaft war es der nächste empfindliche Rückschlag. Denn während Celtic verlor und damit die Rangers gleichzogen, nutzte Sensationstabellenführer Heart of Midlothian mit Keeper Alexander Schwolow die Chance und baute durch ein 1:0 gegen Livingston seinen Vorsprung auf sechs Zähler aus.

Die Celtic-Fans haben nun keine Geduld mehr. Nach dem 1:3 kippte im Stadion die Stimmung abrupt. Das Lied „Sack the Board” (Entlasst den Vorstand) hallte durch die Arena. Zu allem Übel konterten auch noch die Rangers-Anhänger hämisch und brüllten „Keep the Board” (Behaltet den Vorstand).

Fans von Celtic Glasgow protestieren nach Derby

Die schlechte Stimmung beschränkte sich auch nicht nur auf das Innere des Stadions. Die Fangruppe „Green Brigade“ darf seit Oktober keine Celtic-Spiele besuchen aufgrund von „Sicherheitsvorfällen“. Dazu zählen laut Celtic auch Drohungen gegen den Sicherheitschef des Vereins.

Die ausgesperrte Gruppe machte schon vor Anpfiff des Derbys einen neuen Angriff auf den Vorstand. Und sie machten noch vor dem Schlusspfiff deutlich, wer ihrer Meinung nach für dieses Ergebnis verantwortlich war: der Vorstand.

Die weiteren Fans folgten schließlich dem Aufruf der „Green Brigade“ und versammelten sich nach dem Spiel vor dem Stadion. Sie skandierten: „Der Celtic-Vorstand muss weg.“

Doch damit nicht genug: Eigentlich sollen alle handelnden Personen aus ihren Ämtern gedrängt werden. Eigentümer Dermot Desmond und Sportdirektor Paul Tisdale haben ebenfalls den Hass der eigenen Anhänger auf sich gezogen.

Denn sie sind mit der Auswahl des Trainers alles andere als einverstanden. Zu Saisonbeginn lief es nicht, und so musste Brendan Rodgers im Oktober gehen. Dann kam Interimstrainer Martin O’Neill und gewann alle fünf Partien.

Die Titelträume lebten gerade erst wieder, da musste der gefeierte Coach Anfang Dezember schon wieder gehen und es kam Wilfried Nancy.

Trainer Nancy ein echter Flop

Der Franzose ist in Europa ein unbeschriebenes Blatt und trainierte zuvor Montreal und Columbus in der MLS. Unter ihm gab es für Celtic nun sechs Pleiten in acht Spielen!

Seine Tage sind nun wohl gezählt - nach etwas mehr als einem Monat. „Es geht nicht um mich“, sagte er der BBC.