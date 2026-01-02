Kylian Mbappé distanziert Bayern-Torjäger Harry Kane

Felix Kunkel 02.01.2026 • 15:11 Uhr Bayern-Torjäger Harry Kane präsentierte sich auch im Jahr 2025 äußerst treffsicher. Real-Star Kylian Mbappé war allerdings noch erfolgreicher als der Engländer.

In der Bundesliga führt Harry Kane mit weitem Abstand die Torschützenliste der aktuellen Saison an - im internationalen Vergleich reicht es für den Torjäger des FC Bayern aber „nur“ für Rang zwei.

Das gesamte Jahr 2025 betrachtet, knipste der 32-Jährige zwar stolze 48-mal für den deutschen Rekordmeister - doch Real-Stürmer Kylian Mbappé ist damit nicht zu toppen.

Der Franzose brachte den Ball 58-mal im gegnerischen Kasten unter. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Mbappé mit den Königlichen fünf Spiele mehr absolvierte, als der englische Nationalstürmer mit dem FCB.

Torjäger des Jahres 2025: Osimhen und Haaland verpassen Top drei

Die Rangliste, die das Portal Transfermarkt.de veröffentlichte, zieht die Top-15-Ligen Europas sowie internationale und nationale Pokalwettbewerbe mit ein.

Komplettiert wird die Top drei von Benfica-Profi Vangelis Pavlidis: Der 27-jährige Grieche traf insgesamt 42-mal. Dahinter ordnen sich Victor Osimhen (Galatasaray, 37 Tore) und Erling Haaland (Manchester City, 37 Tore) ein.

Aus der Bundesliga schaffte es mit BVB-Angreifer Serhou Guirassy, der 31 Tore erzielen konnte, ein weiterer Profi unter die zehn treffsichersten Akteure.