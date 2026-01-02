Kylian Mbappé distanziert Bayern-Torjäger Harry Kane

In der Bundesliga führt Harry Kane mit weitem Abstand die Torschützenliste der aktuellen Saison an - im internationalen Vergleich reicht es für den Torjäger des FC Bayern aber „nur“ für Rang zwei.
Mbappé distanziert Kane
Das gesamte Jahr 2025 betrachtet, knipste der 32-Jährige zwar stolze 48-mal für den deutschen Rekordmeister - doch Real-Stürmer Kylian Mbappé ist damit nicht zu toppen.
Der Franzose brachte den Ball 58-mal im gegnerischen Kasten unter. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Mbappé mit den Königlichen fünf Spiele mehr absolvierte, als der englische Nationalstürmer mit dem FCB.
Torjäger des Jahres 2025: Osimhen und Haaland verpassen Top drei
Die Rangliste, die das Portal Transfermarkt.de veröffentlichte, zieht die Top-15-Ligen Europas sowie internationale und nationale Pokalwettbewerbe mit ein.
Komplettiert wird die Top drei von Benfica-Profi Vangelis Pavlidis: Der 27-jährige Grieche traf insgesamt 42-mal. Dahinter ordnen sich Victor Osimhen (Galatasaray, 37 Tore) und Erling Haaland (Manchester City, 37 Tore) ein.
Aus der Bundesliga schaffte es mit BVB-Angreifer Serhou Guirassy, der 31 Tore erzielen konnte, ein weiterer Profi unter die zehn treffsichersten Akteure.
Bester Deutscher ist Nick Woltemade, der für den VfB Stuttgart und seinen neuen Klub Newcastle United 20-mal erfolgreich war und damit im hinteren Feld der Top 50 rangiert.
