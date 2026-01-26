McQueens Tod: Kopfbälle "wahrscheinlich" ein Faktor

SID 26.01.2026 • 15:49 Uhr Der frühere schottische Nationalspieler Gordon McQueen war an Demenz erkrankt und 2023 verstorben. Ein Grund soll in seiner Fußballkarriere liegen.

Die Debatte um den Zusammenhang zwischen Kopfbällen und Demenz-Erkrankungen hat in Großbritannien neuen Diskussionsstoff bekommen.

Laut eines am Montag veröffentlichten Untersuchungsergebnisses habe wiederholtes Kopfballspielen „wahrscheinlich“ zu der Hirnerkrankung beigetragen, die unter anderem zum Tod des ehemaligen schottischen Nationalspielers Gordon McQueen geführt hat.

Er sei „überzeugt“, dass Kopfbälle zu McQueens Gehirnerkrankung, der chronisch-traumatischen Enzephalopathie (CTE), beigetragen hätten, erklärte der leitende Gerichtsmediziner John Heath: „Die Kombination aus CTE und vaskulärer Demenz führte zu einer Lungenentzündung. Ich stelle als Todesursache eine Lungenentzündung, vaskuläre Demenz und CTE fest.“

Die Symptome von CTE seien kognitiver Verfall und Veränderungen im Nervenverhalten, die „nicht durch eine andere Erkrankung erklärt werden können“, sagte Professor Willie Stewart, beratender Neuropathologe am Queen Elizabeth University Hospital in Glasgow, der McQueens Gehirn nach dessen Tod untersuchte. Die Symptome seien „typisch für professionelle Fußball- und Rugbyspieler nach einer langen Karriere“.

„Papa liebte alles am Fußball, aber letztendlich hat ihn der Fußball am Ende dahingerafft“, sagte McQueens Tochter Hayley laut BBC: „Ich kenne viele Fußballer, deren Familien sich gemeldet haben, die Symptome aufweisen, die denen meines Vaters sehr ähnlich sind, und ich denke, wir werden immer mehr solcher Fälle sehen.“

McQueen war 2023 im Alter von 70 Jahren gestorben. Er gehörte 1974 und 1978 zum schottischen WM-Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz. 1983 gewann er im Wembley-Stadion mit Manchester United den FA Cup.

Eine erste Untersuchung in Schottland hatte bereits Ende 2019 aufgezeigt, dass Profifußballer einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, an einer Demenzerkrankung zu sterben. Die Frage, was genau dafür verantwortlich ist, konnte aber nicht beantwortet werden. Vermutet wurde ein Zusammenhang mit Gehirnerschütterungen sowie Kopfbällen.