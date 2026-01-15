Peinliches Pokal-Aus für Ajax! Rekordmeister "historisch abgestraft"

Ajax Amsterdam hat sich im nationalen Pokalwettbewerb mit einer 0:6-Niederlage gegen AZ Alkmaar blamiert.
Demütigung für Ajax
Der niederländische Rekordmeister hatte im Stadion von Alkmaar nicht den Hauch einer Chance und lag schon zur Halbzeitpause mit 0:3 zurück. Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff folgte dann das bittere 0:4 aus Sicht der „Godenzonen“.
Frustfoul von Ajax-Verteidiger
Überschattet wurde die Klatsche dann auch noch mit einem Frustfoul von Ajax-Verteidiger Owen Wijndal. Der Niederländer trat fahrlässig mit offener Sohle auf die Wade von Gegenspieler Wouter Goes und sah für sein Einsteigen die Rote Karte.
In Unterzahl kassierte die Mannschaft von Interimstrainer Fred Grim zwei weitere Gegentreffer und schied in der Folge sang und klanglos aus dem KNVB-Pokal aus.
Presse: „Historische Abstrafung“ für Ajax
Grim wählte nach dem Spiel drastische Worte. „Ich denke, wir sollten uns für das Ergebnis schämen. Wir sollten die Tickets für die Auswärtsfans erstatten“, zitierte das niederländische AD den Nachfolger des im November entlassenen John Heitinga.
Die Zeitung De Telegraaf spricht gar von einer „historischen Abstrafung“. Und tatsächlich hat Ajax noch nie so hoch im niederländischen Pokalwettbewerb verloren.
