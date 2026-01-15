Peinliches Pokal-Aus für Ajax! Rekordmeister "historisch abgestraft"

Curdt Blumenthal 15.01.2026 • 11:20 Uhr Ajax Amsterdam hat eine Rekord-Niederlage kassiert. Die Presse fällt nach der Pokal-Blamage ein drastisches Urteil.

Ajax Amsterdam hat sich im nationalen Pokalwettbewerb mit einer 0:6-Niederlage gegen AZ Alkmaar blamiert.

Der niederländische Rekordmeister hatte im Stadion von Alkmaar nicht den Hauch einer Chance und lag schon zur Halbzeitpause mit 0:3 zurück. Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff folgte dann das bittere 0:4 aus Sicht der „Godenzonen“.

Frustfoul von Ajax-Verteidiger

Überschattet wurde die Klatsche dann auch noch mit einem Frustfoul von Ajax-Verteidiger Owen Wijndal. Der Niederländer trat fahrlässig mit offener Sohle auf die Wade von Gegenspieler Wouter Goes und sah für sein Einsteigen die Rote Karte.

In Unterzahl kassierte die Mannschaft von Interimstrainer Fred Grim zwei weitere Gegentreffer und schied in der Folge sang und klanglos aus dem KNVB-Pokal aus.

Presse: „Historische Abstrafung“ für Ajax

Grim wählte nach dem Spiel drastische Worte. „Ich denke, wir sollten uns für das Ergebnis schämen. Wir sollten die Tickets für die Auswärtsfans erstatten“, zitierte das niederländische AD den Nachfolger des im November entlassenen John Heitinga.