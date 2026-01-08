Plötzlich vereinslos: Vertrag von Ex-Nationalspieler aufgelöst

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Philipp Max steht ohne Verein da. Der Vertrag des 32-Jährigen bei Panathinaikos Athen wurde vorzeitig aufgelöste, wie der Verein offiziell bekannt gab.
Ex-Nationalspieler vereinslos
In der laufenden Saison war Max kein einziges Mal zum Einsatz gekommen, in der vorangegangenen Spielzeit stand er elf Mal auf dem Platz. Dabei lieferte er einen Assist.
Griechischen Medienberichten zufolge war die nun beendete Zusammenarbeit für Athen ein teures Vergnügen. Max soll demnach rund 1,5 Millionen Euro Gehalt bekommen haben. Das entspricht mehr als 100.000 Euro pro Spiel.
Max spielte für Bayern und Schalke
Max war im Sommer 2024 von Eintracht Frankfurt nach Griechenland gewechselt. Zuvor hatte er in der Bundesliga auch für Augsburg gespielt. In der Jugend wurde er beim TSV 1860 München und dem FC Bayern ausgebildet, auch im Nachwuchs des FC Schalke lief der linke Außenverteidiger auf.
Im Jahr 2020 kam Max - Sohn der Schalke-Legende Martin Max - zu seinen drei einzigen Länderspielen. Unter anderem stand der damals 27-Jährige bei einem empfindlichen 0:6 gegen Spanien auf dem Platz. Die Partie unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw sollte seine letzte für Deutschland sein.