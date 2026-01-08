Plötzlich vereinslos: Vertrag von Ex-Nationalspieler aufgelöst

SPORT1 08.01.2026 • 14:48 Uhr Ein ehemalige DFB-Spieler steht im Herbst seiner Karriere ohne Verein da. Seine letzte Station bleibt ein Missverständnis.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Philipp Max steht ohne Verein da. Der Vertrag des 32-Jährigen bei Panathinaikos Athen wurde vorzeitig aufgelöste, wie der Verein offiziell bekannt gab.

In der laufenden Saison war Max kein einziges Mal zum Einsatz gekommen, in der vorangegangenen Spielzeit stand er elf Mal auf dem Platz. Dabei lieferte er einen Assist.

Griechischen Medienberichten zufolge war die nun beendete Zusammenarbeit für Athen ein teures Vergnügen. Max soll demnach rund 1,5 Millionen Euro Gehalt bekommen haben. Das entspricht mehr als 100.000 Euro pro Spiel.

Max spielte für Bayern und Schalke

Max war im Sommer 2024 von Eintracht Frankfurt nach Griechenland gewechselt. Zuvor hatte er in der Bundesliga auch für Augsburg gespielt. In der Jugend wurde er beim TSV 1860 München und dem FC Bayern ausgebildet, auch im Nachwuchs des FC Schalke lief der linke Außenverteidiger auf.