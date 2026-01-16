DFB trauert um Ex-Nationalspielerin Bernhard

SID 16.01.2026 • 15:36 Uhr Die 55-Jährige Anouschka Bernhard verstirbt nach schwerer Krankheit.

Die frühere Europameisterin Anouschka Bernhard ist tot. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) starb die 47-malige Nationalspielerin, die nach ihrer aktiven Laufbahn für den Verband auch im Nachwuchsbereich tätig gewesen war, nach schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren.

Bernhards größte Erfolge als Spielerin waren 1995 bei der Heim-EM der Gewinn des Titels und die Teilnahme am WM-Finale. Auf Vereinsebene gewann die gebürtige Waiblingerin mit dem FSV Frankfurt zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal. Als Trainerin führte Bernhard die U17-Juniorinnen des DFB zu EM-Titeln.