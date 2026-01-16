DFB trauert um Ex-Nationalspielerin Bernhard

Die frühere Europameisterin Anouschka Bernhard ist tot. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) starb die 47-malige Nationalspielerin, die nach ihrer aktiven Laufbahn für den Verband auch im Nachwuchsbereich tätig gewesen war, nach schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren.
DFB trauert um Ex-Nationalspielerin
Die 55-Jährige Anouschka Bernhard verstirbt nach schwerer Krankheit.
Mit 55 Jahren gestorben: Anouschka Bernhard
© IMAGO/foto2press/SID/Oliver Zimmermann
Bernhards größte Erfolge als Spielerin waren 1995 bei der Heim-EM der Gewinn des Titels und die Teilnahme am WM-Finale. Auf Vereinsebene gewann die gebürtige Waiblingerin mit dem FSV Frankfurt zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal. Als Trainerin führte Bernhard die U17-Juniorinnen des DFB zu EM-Titeln.
„Anouschka hinterlässt viele Spuren - auf den Fußballplätzen in der ganzen Welt und in den Herzen zahlreicher Menschen. Wir werden sie nie vergessen“, sagte DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich.