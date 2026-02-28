SID 28.02.2026 • 06:33 Uhr In der kommenden Spielzeit gehen erstmals zehn Teams an den Start.

Die Blindenfußball-Bundesliga startet am 18. April gleich mit einem Kracher in die neue Saison. Im Rahmen des ersten Spieltags treffen unter anderem der Meister Borussia Dortmund und Rekordmeister MTV Stuttgart aufeinander.

Insgesamt gehen zehn Teams und damit mehr als je zuvor an den Start, der 1. FC Köln und Hertha BSC sind neu dabei.

Geplant sind von April bis Juli fünf Vereinsspieltage, Spielorte sind Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Hamburg und Ingolstadt. Der Final-Spieltag findet am 11. und 12. September im Rahmen der Fußball-Inklusionstage in Essen statt.