Conference League: Mainz droht Duell mit Glasner-Team

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 droht im Achtelfinale der Conference League ein schweres Los.
Mainz droht Duell mit Glasner-Team
Die Engländer von Trainer Oliver Glasner und die Tschechen sind bei der Auslosung am Freitag die möglichen Achtelfinal-Gegner der Mainzer.
Jetzt gegen Mainz? Oliver Glasner und Crystal Palace
© IMAGO/SID/MI News
Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer, die sich als Tabellensiebter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hatte, könnte in den Partien am 12. und 19. März auf Premier-League-Klub Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner treffen. Zudem ist ein Duell mit Sigma Olmütz aus Tschechien möglich.
Crystal Palace setzt sich gegen Mostar durch
Palace gewann sein Playoff-Rückspiel gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina dank der Treffer von Maxence Lacroix (36.) und Evann Guessand (90.+3) mit 2:0 (1:0) und zog nach dem 1:1 im Hinspiel in die nächste Runde ein.
Olmütz setzte sich mit 2:1 (2:1) beim FC Lausanne durch, das Hinspiel war ebenfalls 1:1 geendet. Die Auslosung findet am Freitag (14.00 Uhr) in Nyon/Schweiz statt.