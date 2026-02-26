Conference League: Mainz droht Duell mit Glasner-Team

SID 26.02.2026 • 23:02 Uhr Die Engländer von Trainer Oliver Glasner und die Tschechen sind bei der Auslosung am Freitag die möglichen Achtelfinal-Gegner der Mainzer.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 droht im Achtelfinale der Conference League ein schweres Los.

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer, die sich als Tabellensiebter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hatte, könnte in den Partien am 12. und 19. März auf Premier-League-Klub Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner treffen. Zudem ist ein Duell mit Sigma Olmütz aus Tschechien möglich.

Crystal Palace setzt sich gegen Mostar durch

Palace gewann sein Playoff-Rückspiel gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina dank der Treffer von Maxence Lacroix (36.) und Evann Guessand (90.+3) mit 2:0 (1:0) und zog nach dem 1:1 im Hinspiel in die nächste Runde ein.