Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EUROPA LEAGUE
DARTS
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
OLYMPIA
HANDBALL
US-SPORT
MOTORSPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Fußball>

Conference League: Mainz droht Duell mit Glasner-Team

Mainz droht Duell mit Glasner-Team

Die Engländer von Trainer Oliver Glasner und die Tschechen sind bei der Auslosung am Freitag die möglichen Achtelfinal-Gegner der Mainzer.
Jetzt gegen Mainz? Oliver Glasner und Crystal Palace
Jetzt gegen Mainz? Oliver Glasner und Crystal Palace
© IMAGO/SID/MI News
SID
Die Engländer von Trainer Oliver Glasner und die Tschechen sind bei der Auslosung am Freitag die möglichen Achtelfinal-Gegner der Mainzer.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 droht im Achtelfinale der Conference League ein schweres Los.

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer, die sich als Tabellensiebter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hatte, könnte in den Partien am 12. und 19. März auf Premier-League-Klub Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner treffen. Zudem ist ein Duell mit Sigma Olmütz aus Tschechien möglich.

Crystal Palace setzt sich gegen Mostar durch

Palace gewann sein Playoff-Rückspiel gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina dank der Treffer von Maxence Lacroix (36.) und Evann Guessand (90.+3) mit 2:0 (1:0) und zog nach dem 1:1 im Hinspiel in die nächste Runde ein.

Olmütz setzte sich mit 2:1 (2:1) beim FC Lausanne durch, das Hinspiel war ebenfalls 1:1 geendet. Die Auslosung findet am Freitag (14.00 Uhr) in Nyon/Schweiz statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite