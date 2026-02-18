Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
MOTORSPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
Fußball>

Strafe für Werder Bremen

Strafe für Werder Bremen

Werder Bremen und zwei Zweitligisten werden zur Kasse gebeten.
Der Werder-Block beim Nordderby in Hamburg im Dezember
Der Werder-Block beim Nordderby in Hamburg im Dezember
© IMAGO/Susanne Hübner
SID
Werder Bremen und zwei Zweitligisten werden zur Kasse gebeten.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bittet den Bundesligisten Werder Bremen sowie die Zweitligisten Hannover 96 und Dynamo Dresden zur Kasse.

Bremen muss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger 260.000 Euro Strafe zahlen, bis zu 87.000 Euro können für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Auch Hannover und Dynamo Dresden müssen zahlen

Hannover wurde vom DFB-Sportgericht wegen mehrerer Fälle unsportlichen Verhaltens der Fans zu einer Strafe von 204.430 Euro verurteilt, Dresden muss 79.800 Euro zahlen.

Die Geldstrafen kommen mittelbar fußballnahen Stiftungen zugute, da sich das Spendenvolumen des DFB traditionell im Schwerpunkt (aber nicht ausschließlich) an der Höhe der Ordnungsgelder orientiert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite