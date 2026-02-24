DFB-Campus: Brand im Saunabereich - keine Verletzten

SID 24.02.2026 • 12:43 Uhr Laut des Verbands wurde das Feuer schnell gelöscht, es entstand ein Sachschaden.

Schreckmoment auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main: Am Montagabend ist im Saunabereich ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Verbandes konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen.

Es habe keine Verletzten gegeben, es sei allerdings ein Sachschaden entstanden.

Die DFB-Zentrale wurde 2022 eröffnet. Administration, Sport und Wissenschaft befinden sich seither unter einem Dach.