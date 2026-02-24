DFB-Frauen: Auch Cerci fällt aus - Mühlhaus nachnominiert

SID 24.02.2026 • 14:41 Uhr Die Stürmerin fehlt der Nationalmannschaft beim Auftakt in die WM-Qualifikation.

Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Auftakt in die WM-Qualifikation neben Sophia Kleinherne auch auf Selina Cerci verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, fällt die Stürmerin der TSG Hoffenheim verletzungsbedingt aus. Für die 25-Jährige wurde Larissa Mühlhaus (Werder Bremen) aus der U23 nachnominiert.

Das Team von Bundestrainer Christian Wück trifft am 3. März in Dresden auf Slowenien (17.45 Uhr). Vier Tage später muss die deutsche Auswahl in Stavanger gegen Gastgeber Norwegen (18.00 Uhr) ran. Die nominierten Spielerinnen kamen am Dienstag in Frankfurt/Main zusammen. Zuvor hatte der DFB bereits den Ausfall von Kleinherne bekannt gegeben, die an einer muskulären Verletzung laboriert. Für sie war Jella Veit (Eintracht Frankfurt) ebenfalls aus der U23 ins Team gerückt.