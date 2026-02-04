DFL setzt Spiele an: Bayern gegen Gladbach am Freitag

SID 04.02.2026 • 11:44 Uhr Ein Topspiel der Bayern sowie ein prestigeträchtiges Derby steigen dagegen am Samstagnachmittag.

Ein Klassiker am Freitagabend, ein Derby in der Konferenz: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 25 bis 27 der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der deutsche Rekordmeister Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach am 6. März zum Freitagabendspiel (20.30 Uhr). Einen Tag später bestreitet Borussia Dortmund das Topspiel gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/beide Sky).

Am Wochenende darauf steht für die Bayern am 26. Spieltag ein Gradmesser auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft an. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Münchner zu Bayer Leverkusen. Auch das Derby zwischen Gladbach und dem 1. FC Köln (21. März) steigt am Samstagnachmittag.