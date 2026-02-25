DFL und TV-Partner in China unterzeichnen Absichtserklärung

SID 25.02.2026 • 19:10 Uhr China bleibt ein wichtiger Markt für den deutschen Fußball. Unter den Augen des Kanzlers bindet die Deutsche Fußball Liga einen TV-Partner.

Im Rahmen des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz in China haben die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die China Media Group CMG ihre langjährige Medienpartnerschaft und Zusammenarbeit bekräftigt. Wie die DFL am Mittwoch mitteilte, unterzeichneten Geschäftsführer Steffen Merkel und Shen Haixiong, Präsident der CMG, in Peking eine Absichtserklärung für eine Verlängerung des TV-Vertrags.

Neben dem Memorandum of Understanding (MoU) verständigten sich die Parteien in Anwesenheit von Merz und Chinas Ministerpräsident Li Qiang auf weitere Kooperationsfelder, die unter anderem die Nachwuchsförderung im Fußball betreffen.

Die China Media Group ist laut DFL der größte nationale Medienkonzern der Volksrepublik China und erreicht mit ihren Programmen Milliarden Zuschauerinnen und Zuschauer. Der zum Konzern gehörende Fernsehsender CCTV zeigte 1995 erstmals Bundesliga-Spiele. Bis einschließlich der Saison 2027/28 hält CMG in China die Übertragungs-Rechte an der deutschen Eliteliga. Eine Fortsetzung der Partnerschaft gilt nun als sehr wahrscheinlich.