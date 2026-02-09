Doppelpack! Rekord-Transfer glänzt bei seinem Startelf-Debüt

Samuel Kucza 09.02.2026 • 22:28 Uhr Ryan Naderi glänzt bei seinem Startelf-Debüt für die Glasgow Rangers und trifft doppelt im schottischen Pokal.

Traumstart für Ryan Naderi in Schottland! Der 22-Jährige lieferte bei seinem Startelf-Debüt für die Glasgow Rangers im schottischen Pokal-Achtelfinale eine Gala ab und stand beim 8:0 gegen den Zweitligisten Queen’s Park im Mittelpunkt.

Für den früheren Rostocker war es erst der zweite Einsatz für seinen neuen Klub – doch der Rekordabgang aus der deutschen 3. Liga nutzte seine Chance eindrucksvoll.

Naderis früher Treffer ebnet den Weg

Schon nach acht Minuten schlug der Stürmer zum ersten Mal zu: Nach einer Ecke köpfte Naderi zum 1:0 ein und eröffnete das Schützenfest im Ibrox Stadium.

Die Rangers-Offensive lief danach erst so richtig heiß. Klub-Ikone James Tavernier schnürte einen Dreierpack, hinzu kam ein Eigentor der Gäste. Zur Pause führten die Gastgeber bereits mit 5:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Naderi eiskalt und traf früh nach Wiederanpfiff in der 49. Minute: Er schnürte damit seinen Doppelpack zum zwischenzeitlichen 6:0.

Bojan Miovski (80.) und Tochi Chukwuani (90.) sorgten schließlich für den 8:0-Endstand. Im Viertelfinale wartet nun das prestigeträchtige Old-Firm-Derby gegen Celtic Glasgow.

Lob von Ex-Kollegen aus Rostock

Auch aus Deutschland gab es Applaus. Während Hansa Rostock am Sonntag bei Hoffenheim II nur ein 2:2 holte, freuten sich die ehemaligen Spieler für Naderi.

„Er hat sich das verdient, weil er immer marschiert ist – und deswegen gönnen wir ihm das alle von Herzen“, zitierte die Bild Ex-Mitspieler Marco Schuster. Sturmkollege Emil Holten ergänzte: „Ryan war ein phänomenaler Spieler und ich wünsche ihm alles Gute.“

Sein alter Trainer Daniel Brinkmann erklärte: „Ein Stück weit darf man als Verein auch stolz darauf sein, wenn man dazu beigetragen hat, dass ein Spieler aus der 3. Liga zu den Rangers geht, dann auch noch für so einen Preis.“

Rekordablöse für Naderi

Ryan Naderi war in der vergangenen Woche für eine Rekordablöse zum schottischen Traditionsklub gewechselt. Nach Bild-Angaben zahlten die Glasgow Rangers zunächst rund 5,5 Millionen Euro, durch Bonuszahlungen kann die Summe demnach auf bis zu sechs Millionen Euro steigen.