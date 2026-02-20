Newsticker
Europa League: "Ein Statement!" - VfB Stuttgart mit einem Bein im Achtelfinale

VfB feiert Europa-League-Sieg

Der VfB Stuttgart überzeugt im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Celtic Glasgow. Trainer Sebastian Hoeneß wird lautstark gefeiert.
VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zeigt sich beeindruckt von der starken Leistung seiner Mannschaft bei Celtic Glasgow.
SID
Sebastian Hoeneß zog demonstrativ seinen Hut. Überglücklich verabschiedete sich der Trainer des VfB Stuttgart im „Paradise“ von den mitgereisten Fans - die starteten mit „Hoeneß, Hoeneß“-Sprechchören ihre rauschende Europapokal-Party.

„Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen“, sagte der Coach nach dem überzeugenden 4:1 (2:1) im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Celtic Glasgow zufrieden.

Das Tor zum Achtelfinale steht nach dem gelungenen Auftritt im berüchtigten Celtic Park weit offen, sogar eine knappe Niederlage reicht dem VfB im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr), um in die Runde der letzten 16 einzuziehen.

„Das“, schwärmte Torschütze Jamie Leweling (57.) bei RTL, „ist schon ein Statement.“

VfB Stuttgart: Freude über hohe Effizienz

Zumal sich der VfB, für den in Glasgow noch Doppeltorschütze Bilal El Khannouss (15., 28.) und Tiago Tomás (90.+3) erfolgreich waren, besonders in einem Aspekt stark verbessert präsentierte.

„Heute haben wir das gezeigt, was uns bisher gefehlt hat: Effizienz“, freute sich Hoeneß, dem der Auftritt seiner Mannschaft in der hitzigen Atmosphäre imponierte. „Es wurde sehr schnell sehr laut“, sagte der 43-Jährige, „aber dann auch wieder leise.“ Und am Ende wieder laut. Für Hoeneß.

