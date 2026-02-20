Europa League: "Ein Statement!" - VfB Stuttgart mit einem Bein im Achtelfinale

SID 20.02.2026 • 05:35 Uhr Der VfB Stuttgart überzeugt im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Celtic Glasgow. Trainer Sebastian Hoeneß wird lautstark gefeiert.

Sebastian Hoeneß zog demonstrativ seinen Hut. Überglücklich verabschiedete sich der Trainer des VfB Stuttgart im „Paradise“ von den mitgereisten Fans - die starteten mit „Hoeneß, Hoeneß“-Sprechchören ihre rauschende Europapokal-Party.

„Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen“, sagte der Coach nach dem überzeugenden 4:1 (2:1) im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Celtic Glasgow zufrieden.

Das Tor zum Achtelfinale steht nach dem gelungenen Auftritt im berüchtigten Celtic Park weit offen, sogar eine knappe Niederlage reicht dem VfB im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr), um in die Runde der letzten 16 einzuziehen.

„Das“, schwärmte Torschütze Jamie Leweling (57.) bei RTL, „ist schon ein Statement.“

VfB Stuttgart: Freude über hohe Effizienz

Zumal sich der VfB, für den in Glasgow noch Doppeltorschütze Bilal El Khannouss (15., 28.) und Tiago Tomás (90.+3) erfolgreich waren, besonders in einem Aspekt stark verbessert präsentierte.