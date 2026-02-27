VfB Stuttgart: Hoeneß schwärmt trotz Niederlage! „Historische Leistung“

SID 27.02.2026 • 05:41 Uhr Erstmals seit 13 Jahren steht der VfB Stuttgart im Achtelfinale des Europapokals. Das lässt Sebastian Hoeneß auch über eine bittere Niederlage hinwegschauen.

Mit der unglücklichen Pleite wollte sich Sebastian Hoeneß gar nicht mehr lange aufhalten. „Wir hätten natürlich gerne gewonnen, ganz klar“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem 0:1 (0:1) im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow.

Aber, ergänzte Hoeneß: „Der VfB hat jetzt das erste Mal seit 13 Jahren wieder ein Achtelfinale in der Europa League erreicht. Das ist eine historische Leistung.“

Entsprechend wolle man den Abend „erstmal genießen“, wie Fabian Wohlgemuth betonte. „Und dabei“, ergänzte der Sportvorstand, „sollten wir nicht vergessen, dass wir hier vor drei Jahren noch die Relegation gespielt haben. Deshalb genießen wir das und freuen uns jetzt auf die nächste Runde.“

Demirovic: „Nicht eines unserer besten Spiele“

Am 12. und 19. März wollen die Stuttgarter im Achtelfinale die nächsten Schritte auf ihrem angepeilten Weg bis ins Finale am 20. Mai in Istanbul gehen - auch wenn sie am Donnerstag gegen Glasgow noch Luft nach oben ließen. „Klar war es nicht eines unserer besten Spiele“, sagte Stürmer Ermedin Demirovic, „aber heute war nur das Ziel weiterzukommen.“