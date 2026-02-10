Die Deutsche Fußball Liga (DFL) arbeitet weiter an ihrer internationalen Präsenz.
DFL gründet Akademie in Abu Dhabi
Die Deutsche Fußball Liga geht eine „langfristige Kooperation“ mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ein.
Die Bundesliga baut die internationale Präsenz aus
© IMAGO/Eibner
Während des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die DFL und die UAE Pro League (UAEPL) eine „langfristige Kooperationsvereinbarung“ abgeschlossen.
Bundesliga-Akademie in Abu Dhabi zentraler Baustein der Kooperation
Zentraler Baustein der Vereinbarung ist die Gründung einer Bundesliga-Akademie in Abu Dhabi.
Ziel der Partnerschaft ist laut DFL „die Förderung des Wissensaustauschs beider Liga-Organisationen in Bereichen wie Technologie, Medienproduktion und -übertragung sowie Talententwicklung“.