DFL gründet Akademie in Abu Dhabi

SID 10.02.2026 • 11:48 Uhr Die Deutsche Fußball Liga geht eine „langfristige Kooperation“ mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ein.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) arbeitet weiter an ihrer internationalen Präsenz.

Während des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die DFL und die UAE Pro League (UAEPL) eine „langfristige Kooperationsvereinbarung“ abgeschlossen.

Bundesliga-Akademie in Abu Dhabi zentraler Baustein der Kooperation

Zentraler Baustein der Vereinbarung ist die Gründung einer Bundesliga-Akademie in Abu Dhabi.