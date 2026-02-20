Nicht-Nominierung Fudallas: "Kann Argumentation nicht folgen"

SID 20.02.2026 • 12:56 Uhr Fudallas Trainer bei Bayer Leverkusen kann die ausgebliebene Berufung in die Nationalmannschaft nicht verstehen und spricht seiner Torjägerin Mut zu.

Trainer Roberto Pätzold vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat mit Unverständnis auf die erneut ausgebliebene DFB-Nominierung von Vanessa Fudalla reagiert. „Ihr bleibt nichts anderes übrig als durch Konstanz und Qualität immer wieder aufzuzeigen, dass die Einschätzung der Verantwortlichen beim DFB nicht zutrifft“, sagte der 46-Jährige im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport).

Fudalla kommt in der deutschen Nationalmannschaft weiter nicht zum Zug. Dass er die Bundesliga-Toptorschützin für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Dresden gegen Slowenien (3. März, 17.45 Uhr/ARD) sowie vier Tage später in Norwegen (18.00 Uhr/ZDF-Livestream) nicht berücksichtigte, begründete Bundestrainer Christian Wück mit internationaler Konkurrenzfähigkeit. Er müsse schauen, „welche Spielerin es schafft, international so zu bestehen, dass wir als Nationalmannschaft auch profitieren können“, sagte Wück. Die Tür sei aber nicht für immer zu.