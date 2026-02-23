Rassismus-Eklat: Vorläufige Sperre für Prestianni

SID 23.02.2026 • 15:53 Uhr Der Profi von Benfica Lissabon muss beim Rückspiel in Madrid zuschauen.

Der Rassismus-Eklat um Gianluca Prestianni hat eine erste Strafe für den Profi des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon zur Folge. Prestianni wurde von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für das Rückspiel in den Play-offs der Champions League zwischen Real Madrid und Benfica am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) „vorläufig“ gesperrt. Grundlage dafür ist laut UEFA ein „Zwischenbericht“.

Die am Montag ausgesprochene Sperre ergehe „unbeschadet jeglicher Entscheidung, die die Disziplinargremien der UEFA im Anschluss an den Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten“, so die UEFA weiter.