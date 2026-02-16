Saisonaus! Bittere Gewissheit bei Ex-Arsenal-Star

Karina Präg 17.02.2026 • 00:03 Uhr Oleksandr Zinchenko ist erst vor wenigen Wochen vom FC Arsenal zu Ajax Amsterdam gewechselt. Bei seinem Heimdebüt verletzt sich der Neuzugang bereits nach sechs Minuten und fällt für den Rest der Saison aus.

Am 1. Februar wechselte Oleksandr Zinchenko vom FC Arsenal zu Ajax Amsterdam. Der Außenverteidiger wollte dort wieder mehr Spielzeit sammeln - nun ist die Saison für den Ukrainer vorzeitig beendet.

Beim Auswärtsspiel gegen AZ Alkmaar (1:1) feierte er nach seiner Einwechslung in der Schlussviertelstunde sein Debüt für den niederländischen Klub. Bei seinem anschließenden Heimdebüt gegen Fortuna Sittard (4:1) musste er dann aber nach nur sechs Minuten wieder ausgewechselt werden. Der 29-Jährige hatte sich nach einem Zusammenprall mit Dimitris Limnios am Knie verletzt.

Zinchenko fällt für den Rest der Saison aus

Ajax Amsterdam bestätigte nun, dass es sich um eine schwerere Verletzung handelt: „Oleksandr Zinchenko fällt für längere Zeit aus“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Der ehemalige Verteidiger von Manchester City und dem FC Arsenal muss demnach am Knie operiert werden. „Dem ukrainischen Nationalspieler wird dann eine lange Rehabilitationsphase bevorstehen, was bedeutet, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen wird.“

Wie es sportlich für den 29-Jährigen weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag bei Ajax läuft nur bis Juni 2026. 1,5 Millionen Euro Ablöse hatte Ajax für Zinchenko gezahlt.

In seiner Reha-Phase wird der Schienenspieler auch das WM-Qualifikationsspiel der Ukraine gegen Schweden am 26. März verpassen.