Studie: Deutsche Fans reisen am weitesten

SID 23.02.2026 • 11:33 Uhr Für Auswärtsspiele nehmen Anhänger im Schnitt über viereinhalb Stunden Fahrt in Kauf. Jeder Vierte plant sogar Touren von mehr als sieben Stunden.

Eine europäische Vergleichsstudie hat bei deutschen Fußballanhängern die größte Reiselust ausgemacht. Laut einer im Auftrag von Enterprise Rent-A-Car durchgeführten Umfrage sind Fans hierzulande bereit, im Schnitt mehr als viereinhalb Stunden zu einem Auswärtsspiel zu fahren. Jeder Vierte nimmt sogar eine Anreise von sieben Stunden oder mehr für 90 Minuten Spielzeit in Kauf.

Für die Erhebung befragte das Institut OnePoll insgesamt 5000 Fans in Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Italien. In mehreren Kategorien landeten die deutschen Anhänger dabei auf den vorderen Plätzen. Die Hälfte verlässt nach eigenen Angaben „nie“ vor dem Abpfiff das Stadion. 54 Prozent bewerten die Atmosphäre als wichtigstes Element einer Europareise.