Stuttgart trifft auf Porto, Freiburg gegen Genk

SID 27.02.2026 • 13:24 Uhr Die deutschen Klubs wollen in der Europa League weit kommen. Nun kennen sie den Weg Richtung Finale.

Der VfB Stuttgart bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit dem portugiesischen Spitzenklub FC Porto zu tun, der SC Freiburg trifft auf den belgischen Tabellensiebten KRC Genk. Dies ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der UEFA in Nyon/Schweiz. Die Partien finden am 12. und 19. März statt.

Die Breisgauer hatten durch den siebten Tabellenplatz in der Ligaphase die direkte Qualifikation für das Achtelfinale geschafft. Der VfB ging den Umweg über die Playoffs und setzte sich dabei gegen Celtic Glasgow (4:1, 0:1) durch. Sollte Stuttgart das Viertelfinale erreichen, würde es gegen Nottingham Forest oder den FC Midtjylland weitergehen. Freiburgs nächster Gegner wäre Celta Vigo oder Olympique Lyon.