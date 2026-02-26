Tedesco fliegt trotz Sieg mit Fenerbahce aus der Europa League

SID 26.02.2026 • 23:16 Uhr Die Türken gewinnen bei Nottingham Forest, holen das 0:3 aus dem Hinspiel aber nicht mehr auf.

Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco ist mit Fenerbahce Istanbul in den Playoffs der Europa League ausgeschieden. Die Türken gewann zwar am Donnerstagabend bei Nottingham Forest 2:1 (1:0), das 0:3 aus dem Hinspiel holten sie aber nicht mehr auf.

Nach einem Doppelpack von Kerem Aktürkoglu (22./48. Foulelfmeter) hoffte Tedesco, der im September 2025 bei Fener auf José Mourinho gefolgt war, auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Doch der frühere Leverkusener Callum Hudson-Odoi (68.) brachte Nottingham mit dem Deutschen Stefan Ortega im Tor auf den Weg ins Achtelfinale.