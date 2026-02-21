DFB-Talent vermisst Italien-Anruf

SID 21.02.2026 • 12:45 Uhr Nicolò Tresoldi plant weiter mit einer Karriere im DFB-Trikot. Doch er kokettiert auch mit Italien.

U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi sieht seine Zukunft weiter im Trikot des DFB. „Ich habe mich vor Jahren entschieden, für Deutschland zu spielen. Sie haben mir eine Perspektive gezeigt, und ich habe mich sofort wertgeschätzt gefühlt“, sagte der Stürmer von Club Brügge in einem Interview mit der Wochenendbeilage der Gazzetta dello Sport.

Tresoldi ist in Italien geboren, über seine Mutter wäre er auch für Argentinien spielberechtigt. Einen Anruf aus Italien hatte er nach seinen jüngsten Erfolgen dennoch erwartet - doch es kam keiner.

Tresoldi: „Ein Anruf wäre schön gewesen“

„Immerhin habe ich zwei Tore in der Champions League geschossen. Ein Anruf, und sei es nur zum Kennenlernen, wäre schön gewesen. Das bedeutet, dass ich noch mehr leisten muss“, sagte der ehemalige Profi von Hannover 96.

Tresoldi war im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie aus Italien nach Deutschland gezogen, seit 2022 spielt er für die Nachwuchsmannschaften des DFB. Bei der U21-EM 2025 traf er mit Deutschland im Viertelfinale auf Italien (3:2 n.V.).