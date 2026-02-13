Fußball: UEFA führt Schiri-Auszeichnung ein

SID 13.02.2026 • 06:05 Uhr Die UEFA würdigt künftig die Leistungen von Unparteiischen.

Die UEFA führt eine Auszeichnung für die besten Schiedsrichter in Europa ein. Mit dieser sollten „herausragende Leistungen von Unparteiischen in UEFA-Wettbewerben gewürdigt, ihre Botschafterrolle hervorgehoben sowie Fairplay und Respekt auf allen Ebenen gefördert“ werden, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit.

„Das Schiedsrichterwesen ist anspruchsvoll, wird kaum wahrgenommen, ist aber für die Integrität unserer Wettbewerbe von grundlegender Bedeutung“, sagte der UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti:

„Die neue Auszeichnung spiegelt die enge Zusammenarbeit der UEFA mit ihren Nationalverbänden und unser gemeinsames Engagement für die Förderung erstklassiger Unparteiischer wider.“