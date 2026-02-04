Vor 50.000 Fans: Kölner U19 scheitert in der Youth League

SID 04.02.2026 • 20:06 Uhr Der 1. FC Köln sorgt für eine neue Rekordkulisse im Juniorenfußball, im Sechzehntelfinale ist gegen Inter Mailand aber Endstation.

Die U19-Fußballer des 1. FC Köln haben in der Youth League trotz Rekordkulisse das Achtelfinale verpasst.

Im Sechzehntelfinale verlor der deutsche Meister von Trainer Stefan Ruthenbeck vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Müngersdorfer Stadion mit 1:3 (0:0) gegen Inter Mailand. Damit ist Eintracht Frankfurt der letzte verbliebene deutsche Vertreter im höchsten europäischen Wettbewerb auf Juniorenebene.

Inter schockt Köln tief in der Nachspielzeit

Leonardo Bovio per Kopf (50.) sowie tief in der Nachspielzeit die beiden Joker Dilan Andres Zarate Hidalgo (90.+7) und Roberts Kukulis (90.+9) trafen für die Italiener. FC-Stürmerhoffnung Fynn Schenten, der zuletzt schon für die Profis debütiert hatte, erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich und damit seinen sechsten Treffer im fünften Youth-League-Spiel (80.). Insgesamt lieferten die „Young Goats“ unter den Augen von Profi-Trainer Lukas Kwasniok und weiteren FC-Stars auf der Tribüne den favorisierten Gästen einen starken Kampf.

„Es ist komplett wahnsinnig, dass wir das Ding vollmachen“, hatte Ruthenbeck im Vorfeld mit Blick auf den erwarteten Zuschauerrekord geschwärmt. Bisher lag die Bestmarke bei 40.368 Fans – aufgestellt im April 2025 bei der Partie zwischen Trabzonspor und Inter.