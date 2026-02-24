Youth League: Auch Frankfurt ausgeschieden

SID 24.02.2026 • 18:01 Uhr Die Eintracht-Junioren müssen sich Sporting Lissabon geschlagen geben, damit ist die Bundesliga im Viertelfinale nicht vertreten.

Die Youth League wird auch im zwölften Jahr ihres Bestehens keinen deutschen Sieger haben. Eintracht Frankfurt schied im Achtelfinale des Europapokals der U19-Junioren als letzter deutscher Vertreter aus. Die Hessen mussten sich zu Hause Sporting Lissabon mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Ein Eigentor von Amil Siljevic (19.) entschied die Begegnung. Der Frankfurter Derek Boakye sah in der Schlussphase (83.) Gelb-Rot.

Für Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und den deutschen Meister 1. FC Köln war schon im Sechzehntelfinale Schluss. Bayern München war bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Nur Schalke und Hoffenheim im Halbfinale

Erst zwei deutsche Klubs haben in dem Wettbewerb das Halbfinale erreicht: Schalke 04 mit Leroy Sané in der Premierensaison 2013/14 und die TSG Hoffenheim 2018/19 - beide Mannschaften scheiterten dort.