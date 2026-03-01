Bühl fehlt DFB-Frauen in der WM-Qualifikation

Offensivspielerin Klara Bühl wird der deutschen Nationalmannschaft vorerst fehlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mitteilte, erlitt die 25-Jährige vom Double-Gewinner FC Bayern im Vormittagstraining am Campus in Frankfurt/Main eine muskuläre Verletzung.

Bühl reist für Untersuchungen nach München

Bühl wird für weitere Untersuchungen nach München zurückkehren und nicht mit dem Team nach Dresden reisen, wo die DFB-Frauen am Dienstag (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER) im ersten WM-Qualifikationsspiel auf Slowenien treffen. Ob Bühl für die zweite Partie vier Tage später in Norwegen wieder zur Verfügung steht, ist unklar.