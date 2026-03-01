Bühl fehlt DFB-Frauen in der WM-Qualifikation

Offensivspielerin Klara Bühl wird der deutschen Nationalmannschaft vorerst fehlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mitteilte, erlitt die 25-Jährige vom Double-Gewinner FC Bayern im Vormittagstraining am Campus in Frankfurt/Main eine muskuläre Verletzung.
Bayern-Star verletzt sich beim DFB
Klara Bühl fällt vorerst aus. Die Offensivspielerin des FC Bayern verletzt sich im Training und muss abreisen.
Muss abreisen: Klara Bühl
Bundestrainer Christian Wück verzichtet zunächst auf eine Nachnominierung.
Bühl reist für Untersuchungen nach München
Bühl wird für weitere Untersuchungen nach München zurückkehren und nicht mit dem Team nach Dresden reisen, wo die DFB-Frauen am Dienstag (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER) im ersten WM-Qualifikationsspiel auf Slowenien treffen. Ob Bühl für die zweite Partie vier Tage später in Norwegen wieder zur Verfügung steht, ist unklar.
Neben Bühl muss Wück zudem auf Angreiferin Selina Cerci (TSG Hoffenheim) und Abwehrspielerin Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) verzichten.