Burkardt enthüllt Nagelsmann-Nachricht

Karina Präg 08.03.2026 • 22:19 Uhr Jonathan Burkardt offenbart, dass ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann geschrieben hat. Der 25-Jährige träumt von der Weltmeisterschaft.

Frankfurts Stürmer Jonathan Burkardt hat enthüllt, dass ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann Ende des vergangenen Jahres eine Nachricht hinterließ.

„Im Dezember hat er mir geschrieben, mir gute Genesung und frohe Weihnachten gewünscht“, sagte er bei der Bild.

Doch nicht nur das: „Nach dem Bayern-Spiel hat mir sein Co-Trainer Benjamin Hübner eine Nachricht geschickt, dass er sich über mein Comeback freut. Es ist schön, ein Feedback zu bekommen und das Gefühl zu haben, dass der Kontakt nicht abreißt.“

Burkardt träumt von der Weltmeisterschaft

Burkardt war wegen einer Wadenverletzung bis Ende Februar ausgefallen. Bei der Liga-Niederlage beim FC Bayern (2:3) feierte er sein Comeback, traf per Elfmeter.

Auf die Frage, ob eine WM-Teilnahme sein größter Traum sei, antwortete der 25-Jährige: „Das ist schon ein sehr großer, aber es geht immer noch größer. Zum Beispiel ein Tor für Deutschland zu schießen oder Weltmeister zu werden. Es ist aber auf jeden Fall ein großes Ziel.“