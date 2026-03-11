Christoph Kramer ist jetzt Trainer

Karina Präg 11.03.2026 • 21:06 Uhr Der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister Christoph Kramer zeigt auf Instagram seine neu erworbene Trainerlizenz. Ist es der Beginn einer neuen Karriere?

„Hi. Bin Trainer jetzt“: Christoph Kramer schlägt in Zukunft womöglich einen neuen Karriereweg ein. Der Ex-Weltmeister präsentierte bei Instagram einen Trainerschein.

Wie auf einem Foto zu erkennen ist, handelte es sich dabei um eine A+ Lizenz, eine sogenannte „UEFA Elite Youth Licence“. Laut DFB bereitet „die A+ Lizenz durch ihre Schwerpunktthemen die Teilnehmer*innen auf die Förderung junger Talente im Hochleistungs- und Übergangsbereich der Leistungszentren vor."

Wird Kramer zum Jugendtrainer?

Was der heutige TV-Experte Kramer genau mit der neu erworbenen Lizenz vorhat, ist noch nicht klar.

Schaut man sich die vom DFB empfohlenen Tätigkeitsfelder für diese Lizenz an, bekommt man aber eine Idee: Man könne „als Cheftrainer von Junioren-Mannschaften, die ein von der DFL und/oder dem DFB anerkannten Leistungszentrum unterhalten, in den DFB-Nachwuchsligen trainieren“