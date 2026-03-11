Christoph Kramer ist jetzt Trainer

„Hi. Bin Trainer jetzt“: Christoph Kramer schlägt in Zukunft womöglich einen neuen Karriereweg ein. Der Ex-Weltmeister präsentierte bei Instagram einen Trainerschein.
Kramer ist jetzt Trainer
Wie auf einem Foto zu erkennen ist, handelte es sich dabei um eine A+ Lizenz, eine sogenannte „UEFA Elite Youth Licence“. Laut DFB bereitet „die A+ Lizenz durch ihre Schwerpunktthemen die Teilnehmer*innen auf die Förderung junger Talente im Hochleistungs- und Übergangsbereich der Leistungszentren vor."
Wird Kramer zum Jugendtrainer?
Was der heutige TV-Experte Kramer genau mit der neu erworbenen Lizenz vorhat, ist noch nicht klar.
Schaut man sich die vom DFB empfohlenen Tätigkeitsfelder für diese Lizenz an, bekommt man aber eine Idee: Man könne „als Cheftrainer von Junioren-Mannschaften, die ein von der DFL und/oder dem DFB anerkannten Leistungszentrum unterhalten, in den DFB-Nachwuchsligen trainieren“
Die speziell für „die Ausbildung für Jugendtrainer*innen im professionellen Kontext“ entwickelte Trainerlizenz eröffnet Kramer also neue berufliche Möglichkeiten. Die frisch erworbene Lizenz ist nun erst einmal für knapp zwei Jahre gültig. Wo sie der Weltmeister von 2014 einsetzen wird, bleibt abzuwarten.
