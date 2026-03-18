Watzke trifft sich mit EU-Kommissar

SID 18.03.2026 • 17:44 Uhr Hans-Joachim Watzke und Marc Lenz trafen in Brüssel den EU-Kommissar für Sport.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will das europäische Fußballmodell durch den Dialog auf EU-Ebene stärken.

Daher trafen sich Ligapräsident Hans-Joachim Watzke und DFL-Geschäftsführer Marc Lenz in dieser Woche mit Glenn Micallef, dem EU-Kommissar für Sport.

Im Mittelpunkt der Gespräche in Brüssel standen die wichtigsten Entwicklungen im europäischen Fußball und die zentrale Rolle der nationalen Ligen innerhalb des gesamten Ökosystems.

Watzke und Lenz tauschten sich mit Micallef unter anderem über die finanzielle Nachhaltigkeit, Klubfinanzen, die Rolle von absoluten Kaderkostenlimits und die Bedeutung der Fan-Partizipation aus.