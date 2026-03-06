Emotionaler Ballack spricht über den Tod seines Sohnes

SID 06.03.2026 • 11:00 Uhr Emilio Ballack war 2021 bei einem Unfall gestorben, mit dem Verlust umzugehen, sei ein "Verdrängungsprozess".

Michael Ballack (49) kämpft mit den Tränen, als er erstmals öffentlich über den Tod seines Sohnes Emilio spricht. Es sei „schwierig“, mit dem Verlust umzugehen, sagt der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft in der Sky-Sendung „Meine Geschichte - das Leben von ...“: „Es ist schwierig, weil das kann man sich nicht vorstellen, auch nicht in Worten beschreiben. Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um.“

Ballacks Sohn war 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt, er wurde 18 Jahre alt.