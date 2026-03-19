FIFA: Mehr Einnahmen, höheres Budget

SID 19.03.2026 • 19:01 Uhr Durch die Klub-WM steigert der Fußball-Weltverband die erwarteten Erlöse um neun Prozent im Jahr 2025.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben wesentlich mehr Geld eingenommen als zunächst geplant. Mit Erlösen von 2,31 Milliarden Dollar sei das Budgetziel um neun Prozent übertroffen worden, teilte die FIFA nach einem Meeting ihres Councils am Donnerstag mit.

Das Gesamtbudget für den kommenden Zyklus von 2027 bis 2030 werde deshalb auf 14 Milliarden Dollar (12,17 Millionen Euro) erhöht, dies entspricht einer Steigerung um eine Milliarde Dollar (870 Millionen Euro) im Vergleich zu den Jahren 2023 bis 2026.

Die deutliche Steigerung der Einnahmen im vergangenen Jahr führt die FIFA wesentlich auf die Klub-WM in den USA zurück. Das Turnier mit 32 Mannschaften generierte demnach Einnahmen von 1,85 Milliarden Euro – sechs Prozent mehr als geplant. 870 Millionen Euro (eine Milliarde Dollar) davon seien an die teilnehmenden Klubs ausgezahlt worden, berichtete die FIFA.

Reinvestiert würden die Erlöse auch über ein „Solidaritätsprogramm“ in Höhe von 217,4 Millionen Euro für Klubs, die nicht an der WM teilnehmen konnten, und einen „Sicherungstopf“ von 32,2 Millionen Euro, der „zur langfristigen Absicherung“ der Klub-WM beitragen soll.

FIFA winkt deutlicher Gewinn

Den laufenden Zyklus wird die FIFA allem Anschein nach mit einem deutlichen Gewinn abschließen. Zum 31. Dezember 2025 seien schon 93 Prozent der geplanten Einnahmen für die vier Jahre von 2023 bis 2026 erzielt worden, teilte sie mit, sie läge damit „auf Kurs, das ursprüngliche Einnahmeziel (13 Milliarden Dollar/11,3 Milliarden Euro; Anm. d. Red) zu übertreffen“.