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Europa League: Freiburg will Geschichte schreiben

Freiburg will Geschichte schreiben

Die Breisgauer müssen im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Genk einen Rückstand drehen. Es wäre das erste Viertelfinale der Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb.
Mit seinem Treffer gegen Leverkusen zieht Vincenzo Grifo mit Nils Petersen als Rekordtorschütze des SC Freiburg gleich (105 Treffer). Führt das nun zu einem "Druckabfall" beim Italiener?
SID
Die Breisgauer müssen im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Genk einen Rückstand drehen. Es wäre das erste Viertelfinale der Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb.

Die Niederlage aus dem Hinspiel ist aufgearbeitet, das kleine Stimmungstief überwunden – jetzt will der SC Freiburg erstmals in seiner Vereinsgeschichte ins Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs einziehen.

Trainer Julian Schuster möchte mit seiner Mannschaft im Rückspiel gegen den KRC Genk am Donnerstag (18.45 Uhr) „etwas geschichtliches“ erreichen. Dafür muss der SC aber die 0:1-Niederlage aus dem ersten Spiel wettmachen.

In Genk habe man sich ein Stück weit „gegenseitig runtergezogen“, sagte Mittelfeldspieler Patrick Osterhage. Beim Abschlusstraining spürte Schuster aber eine „Vorfreude bei jedem einzelnen Spieler“.

Der SC ist zwar seit vier Pflichtspielen ohne Sieg, doch gegen Genk soll die Wende her. Der in Genk schmerzlich vermisste Antreiber Maximilian Eggestein ist nach seiner Rotsperre wieder dabei.

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