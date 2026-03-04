Früherer Bundesligatorwart Koch gestorben

SID 04.03.2026 • 18:43 Uhr Der ehemalige Keeper von Fortuna Düsseldorf und mehreren anderen Bundesliga-Klubs wurde 54 Jahre alt.

Der langjährige Bundesliga-Torhüter Georg Koch ist tot. Der Bergisch-Gladbacher starb nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren, das gab sein einstiger Verein Fortuna Düsseldorf am Mittwoch bei X bekannt. Im Jahr 2023 hatte Koch die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten - die Krankheit galt von diesem Zeitpunkt an als unheilbar.

Koch absolvierte für Düsseldorf, den 1. FC Kaiserslautern, den MSV Duisburg und Arminia Bielefeld insgesamt 213 Bundesliga-Spiele. In der 2. Bundesliga lief er eine Saison lang für Energie Cottbus auf. Besonders bei der Fortuna, für die er zwischen 1991 und 1997 insgesamt 131 Partien absolvierte, hinterließ Koch einen bleibenden Eindruck - 1995 stieg er nach einem Durchmarsch aus der 3. Liga mit dem Team in die höchste deutsche Spielklasse auf.

„Ruhe in Frieden, Georg Koch. Unser ehemaliger Torhüter ist nach schwerer Krankheit verstorben. Wir sind in tiefer Trauer“, schrieb der Verein in seiner Mitteilung: „Die Anteilnahme und das Mitgefühl aller Fortunen gelten seiner Familie, seinen Freunden und allen, die Georg Koch kannten und schätzten.“

Koch, der mit der PSV Eindhoven in der Champions League gespielt und mit Kaiserslautern 2003 im DFB-Pokalfinale gestanden hatte, startete im Anschluss an seine Profikarriere seine Trainerlaufbahn. Zuletzt war er beim Drittligisten Viktoria Köln als Torwarttrainer tätig.