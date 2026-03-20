"Gutes Spiel gemacht": VfB richtet Fokus auf Augsburg

SID 20.03.2026 • 06:04 Uhr Der VfB Stuttgart scheitert in der Europa League - und kämpft in der Liga nun um die Königsklasse.

Der Mann des Spiels war für Maximilian Mittelstädt schnell gefunden: „Der Torwart ist über sich hinaus gewachsen“, sagte der Verteidiger des VfB Stuttgart anerkennend, „er hat Unhaltbare rausgeholt.“ Hochkarätige Chancen hatten die Schwaben am Donnerstagabend beim FC Porto zur Genüge, doch Diogo Costa vereitelte sie allesamt – weshalb die europäische Reise in der Europa League für den VfB in Portugal endete.

Mit der Hypothek einer 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel war das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach Porto gereist und war dort von Beginn an bemüht, den Rückstand wettzumachen. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, befand Deniz Undav bei RTL nicht zu Unrecht – allein, ein Treffer wollte auch dem deutschen Nationalspieler nicht gelingen.

Weil sich Porto in Person von William Gomes (21.) und Victor Froholdt (72.) weitaus kaltschnäuziger zeigte, endete der Stuttgarter Traum vom Endspiel in Istanbul mit einer 0:2-Niederlage. „Wir haben alles gegeben, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Undav dennoch.