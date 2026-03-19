Historisch: Freiburg erfüllt sich Viertelfinal-Traum

SID 19.03.2026 • 20:37 Uhr Den Breisgauern glückt im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League die Aufholjagd gegen Genk.

Der SC Freiburg hat sich dank einer furiosen Aufholjagd den Traum vom ersten Viertelfinal-Einzug seiner Europacup-Geschichte erfüllt. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster setzte sich im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den KRC Genk mit 5:1 (2:1) durch und machte damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel mehr als wett.

Matthias Ginter (19.), Igor Matanovic (25.), Vincenzo Grifo (53.), der sich mit seinem 106. Pflichtspieltreffer im Freiburger-Trikot zum alleinigen Rekordtorschützen der Breisgauer aufschwang, Yuito Suzuki (57.) und Maximilian Eggestein (79.) sorgten für ein Offensivfeuerwerk. Nach dem fünften Sieg im fünften Heimspiel können die Breisgauer ihr Europa-Abenteuer im April in der Runde der Besten Acht fortsetzen. Zwischenzeitlich hatte Matte Smets (39.) Genk wieder ins Spiel gebracht – doch Freiburg ließ sich das Viertelfinal-Ticket nicht mehr nehmen.

„Wir haben die Überzeugung, den Rückstand aufzuholen“, hatte Schuster vor der Partie am RTL-Mikrofon betont. Dabei konnte der SCF-Coach wieder auf den im Hinspiel schmerzlich vermissten Antreiber Eggestein setzten, der nach seiner Rotsperre in der Startelf stand.

Nach und nach erhöhte Freiburg den Druck, eine Freistoßflanke von Grifo köpfte Ginter ins Tor. Eine schnelle Antwort der Gäste durch Aaron Bibout verhinderte Noah Atubolu (20.) – auf der anderen Seite schlug stattdessen Freiburg erneut zu: Einen abgefälschten Versuch von Suzuki legte Ginter per Kopf quer zu Matanovic, der aus kurzer Distanz einschob.

Doch die Gastgeber wurden zunehmend passiver, was Genk eiskalt ausnutzte. Freiburg bekam den Ball im eigenen Strafraum nicht richtig geklärt, Konstantinos Karetsas traf zuerst zwar nur Aluminium, brachte den vom Innenpfosten zurückprallenden Ball aber zu Smets, der ihn an Atubolu vorbei über die Linie drückte.