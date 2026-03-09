Historischer Viertelfinaleinzug von Port Vale im FA Cup

SPORT1 09.03.2026 • 11:18 Uhr Im englischen FA Cup hat Port Vale für eine riesige Sensation gesorgt. Der Drittligist hat mit 1:0 gegen Sunderland gewonnen und zieht damit historisch ins Viertelfinale ein.

Der Drittligist Port Vale sorgte im englischen FA Cup für eine historische Sensation, als er Sunderland am Sonntag mit 1:0 besiegte. Seit 1954 ist es das erste Mal, dass ein Tabellenletzter der 3. Liga im Viertelfinale des FA Cups steht.

Das einzige Siegtor des Spiels schoss ausgerechnet Ben Waine, was der Mannschaft von Régis Le Bris besonders wehtat. Der Neuseeländer ist nämlich ausgesprochener Fan von Sunderlands Erzrivalen Newcastle. Als wäre das nicht schon genug, zollte Waine bei seinem Torjubel auch noch Newcastle-Legende Alan Shearer Tribut.

Erster Viertelfinal-Einzug seit 1954

Für die kämpferischen Valiants wird nach Jahren des Wartens endlich wieder ein Traum wahr. Letztmals erreichten sie das Viertelfinale im Jahr 1954 und auch der letzte Sieg gegen Sunderland liegt schon einige Jahre zurück. Ein Triumph über die Black Cats gelang ihnen letztmals 1997 in der alten Division One. Bei den letzten sechs Aufeinandertreffen konnte Port Vale keine Partie für sich entscheiden.