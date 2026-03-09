Historischer Viertelfinaleinzug von Port Vale im FA Cup

Der Drittligist Port Vale sorgte im englischen FA Cup für eine historische Sensation, als er Sunderland am Sonntag mit 1:0 besiegte. Seit 1954 ist es das erste Mal, dass ein Tabellenletzter der 3. Liga im Viertelfinale des FA Cups steht.
Riesige Pokal-Überraschung in England
Das einzige Siegtor des Spiels schoss ausgerechnet Ben Waine, was der Mannschaft von Régis Le Bris besonders wehtat. Der Neuseeländer ist nämlich ausgesprochener Fan von Sunderlands Erzrivalen Newcastle. Als wäre das nicht schon genug, zollte Waine bei seinem Torjubel auch noch Newcastle-Legende Alan Shearer Tribut.
Erster Viertelfinal-Einzug seit 1954
Für die kämpferischen Valiants wird nach Jahren des Wartens endlich wieder ein Traum wahr. Letztmals erreichten sie das Viertelfinale im Jahr 1954 und auch der letzte Sieg gegen Sunderland liegt schon einige Jahre zurück. Ein Triumph über die Black Cats gelang ihnen letztmals 1997 in der alten Division One. Bei den letzten sechs Aufeinandertreffen konnte Port Vale keine Partie für sich entscheiden.
Trotz ihres großen Star-Aufgebots konnten die Black Cats den hart kämpfenden Valiants nichts mehr entgegensetzen. Somit gewann am Ende die Mannschaft, die in den englischen Top-Ligen ganze 57 Plätze unter ihnen liegt.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach