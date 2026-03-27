Hoeneß zu Homosexualität im Fußball: "Überhaupt kein Problem"

SID 27.03.2026 • 18:25 Uhr Christian Dobrick hatte zu Wochenbeginn als erster Trainer aus dem Stab eines Bundesligaklubs öffentlich über seine Homosexualität gesprochen.

Uli Hoeneß hat das Coming-out des Fußball-Nachwuchstrainers Christian Dobrick begrüßt. „Ich sehe da überhaupt kein Problem drin“, sagte der Ehrenpräsident von Bayern München den Sendern RTL/ntv.

„Wenn das bei Bayern München vorkommen würde, würde derjenige überhaupt kein Problem kriegen, sondern viel eher Unterstützung“, betonte Hoeneß: „Falls er medial oder auch im Internet angegriffen würde, würden wir ihn wie immer alle unsere Leute verteidigen.“