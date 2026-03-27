Hoeneß zu Homosexualität im Fußball: "Überhaupt kein Problem"

Uli Hoeneß hat das Coming-out des Fußball-Nachwuchstrainers Christian Dobrick begrüßt. „Ich sehe da überhaupt kein Problem drin“, sagte der Ehrenpräsident von Bayern München den Sendern RTL/ntv.
Hoeneß begrüßt Coming-out
Christian Dobrick hatte zu Wochenbeginn als erster Trainer aus dem Stab eines Bundesligaklubs öffentlich über seine Homosexualität gesprochen.
„Wenn das bei Bayern München vorkommen würde, würde derjenige überhaupt kein Problem kriegen, sondern viel eher Unterstützung“, betonte Hoeneß: „Falls er medial oder auch im Internet angegriffen würde, würden wir ihn wie immer alle unsere Leute verteidigen.“
Dobrick (29) hatte am Dienstag als erster Trainer aus dem Stab eines Bundesligavereins öffentlich über seine Homosexualität gesprochen. Bei seinem Coming-out, das er via RTL und stern kommunizierte, beklagte der U19-Trainer des FC St. Pauli Anfang der Woche: „Im Profifußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische.“