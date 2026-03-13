Mainzer Sorgen um Silas: "Sah nicht gut aus"

SID 13.03.2026 • 07:24 Uhr Die Verantwortlichen des FSV Mainz 05 befürchten beim Stürmer eine schlimme Verletzung, glauben aber an das Weiterkommen in der Conference League.

Der Traum vom ersten Europapokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte lebt, doch die Sorgen um den wohl schwer verletzten Stürmer Silas Katompa Mvumpa trüben die Stimmung beim FSV Mainz 05. „Es sah nicht gut aus. Logisch, das steckst du nicht einfach weg. Man kann ihm nur gute Besserung wünschen“, sagte Trainer Urs Fischer nach dem 0:0 im Achtelfinalhinspiel der Conference League gegen den tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz.

Sportdirektor Niko Bungert wurde trotz der ausstehenden offiziellen Diagnose bei Silas deutlicher. „Bei Silas befürchten wir einen Schienbeinbruch“, sagte der Ex-Profi. Auch die Wiederholung der TV-Bilder hatte diese Befürchtung nach einer zunächst recht unspektakulär wirkenden Szene genährt. „Das ist sehr bitter, weil er ein sehr positiver Typ ist, der aber auch schon viele Verletzungen hatte in der Vergangenheit“, ergänzte Bungert.

Für die Mainzer steht nun das nicht minder wichtige Bundesligaspiel gegen den Keller-Konkurrenten Werder Bremen an - anschließend geht das Team optimistisch ins Rückspiel gegen Olmütz. „Jetzt haben wir dennoch eine machbare Ausgangssituation und haben vor hoffentlich vollem Haus alles in der Hand“, befand Bungert.