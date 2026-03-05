Nahost-Krieg: Entscheidung über Finalissima kommende Woche

SID 05.03.2026 • 10:47 Uhr Das Finalissima soll in Katar ausgetragen werden. Doch wegen des Krieges gibt es Fragezeichen.

Die Entscheidung über die Austragung des Finalissima zwischen Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien wird bis „Ende nächster Woche“ fallen. Das Duell ist für den 27. März im Lusail Stadion der katarischen Hauptstadt Doha angesetzt.

Die Golf-Region wird seit dem vergangenen Wochenende allerdings durch den Nahost-Krieg erschüttert, weshalb mit Blick auf das Finalissima die Sicherheitslage neu bewertet werden muss.