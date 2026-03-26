Rassismus-Eklat um Vinícius Júnior: Strafen für Benfica

SID 26.03.2026 • 12:19 Uhr Insgesamt muss Benfica Lissabon 73.000 Euro zahlen, ein Co-Trainer wurde gesperrt.

Als Folge des Rassismus-Eklats um Vinícius Júnior hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) Strafen gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon ausgesprochen.

Der Klub wurde wegen des „rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens“ zweier Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verurteilt. Zudem droht die Teilsperrung einer Zuschauertribüne für eine Europacup-Begegnung – diese Sanktion wurde für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt.

Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 33.000 Euro wegen weiterer Verfehlungen der Benfica-Fans (Werfen von Gegenständen, Benutzung eines Laserpointers). Assistenztrainer Pedro Luis Ferreira Machado wurde von der UEFA-Disziplinarkommission wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt.

Fans machten Affen-Gesten

Zuvor hatte schon Benfica selbst eine Untersuchung gegen die beiden Anhänger eingeleitet. Die Fans sind auf einem Video zu sehen, wie sie während des Playoff-Spiels in der Champions League gegen Real Madrid (0:1) mit Affen-Gesten in Richtung von Vinícius negativ auffallen.