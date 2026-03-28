Real-Juwel trifft wegweisende Entscheidung

Thiago Pitarch hat eine wegweisende Entscheidung für seine Zukunft getroffen: Der 18-Jährige teilte mit, für welche Nationalmannschaft er künftig auflaufen will.
Real-Juwel trifft Entscheidung
Er ist im spanischen Fuenlabrada geboren und war zuletzt für die U19 der Seleccion am Ball, eine seiner Großmütter ist allerdings Marokkanerin. Auch deshalb rechnete sich der marokkanische Verband Chancen aus.
Real Madrid: Historisches CL-Debüt
Nun hat sich der Youngster aber für sein Geburtsland entschieden. Der spanische Verband veröffentliche am Samstag ein Video, in welchem Pitarch sagte. „Mein Traum ist es, mein Debüt in der A-Nationalmannschaft zu geben.“
Das Juwel von Real Madrid sorgte in den vergangenen Wochen aufgrund starker Leistungen für Schlagzeilen. Mit 18 Jahren und 220 Tagen wurde er im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Manchester City zum zweitjüngsten Spieler, der für die Königlichen eine Partie der Champions-League-Endrunde in der ersten Elf stand. Auch im Rückspiel durfte er starten.
In der laufenden Spielzeit kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf acht Pflichtspiele für Real. Auf einen Scorerpunkt wartet er allerdings noch.