SC-Trainer Schuster unzufrieden - und dennoch zuversichtlich

SID 13.03.2026 • 05:37 Uhr Trotz schwacher Leistung in Genk - Freiburg will im Rückspiel noch ins Viertelfinale stürmen.

Julian Schuster war nach dem müden Kick "mit ein paar Momenten nicht zufrieden" und hatte insgesamt eine "nicht ausreichende" Leistung des Sport-Clubs gesehen - den Traum vom ersten Viertelfinal-Einzug der Freiburger Europacup-Geschichte wollte der Trainer aber noch lange nicht aufgeben: "Wir hätten gerne eine andere Ausgangsposition gehabt. Aber das Positive ist, dass für uns im Rückspiel noch alles möglich ist."

Tatsächlich müssen die Breisgauer nach dem 0:1 (0:1) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim viermaligen belgischen Meister KRC Genk am Donnerstag kommender Woche ihren Heim-Nimbus wahren. In der laufenden Europacup-Saison haben die Freiburger alle Heimspiele gewonnen.

"Wir hatten uns mehr erhofft, aber noch ist alles offen", sagte Schuster bei RTL+: "Wir müssen uns definitiv steigern, das steht außer Frage. Aber wir haben das Selbstvertrauen, wir werden mit sehr viel Überzeugung in das Rückspiel gehen. Gleichzeitig sind wir gewarnt - der Gegner hat gezeigt, welche Qualitäten er hat."